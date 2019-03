தேசிய செய்திகள்

விமானி அபிநந்தன், பாகிஸ்தானின் எப்-16 போர் விமானத்தை, ஆர்-73 ஏவுகணையை ஏவி வீழ்த்தியது எப்படி? + "||" + R-73 missile: The weapon with which Wing Commander Abhinandan Varthaman brought down Pakistan's F-16 jet

விமானி அபிநந்தன், பாகிஸ்தானின் எப்-16 போர் விமானத்தை, ஆர்-73 ஏவுகணையை ஏவி வீழ்த்தியது எப்படி?