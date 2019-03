உலக செய்திகள்

எப்-16 போர் விமானங்களை இந்தியாவிற்கு எதிராக பாகிஸ்தான் துஷ்பிரயோகம்: அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை + "||" + US seeks information on potential misuse of F-16 against Indian military installations

எப்-16 போர் விமானங்களை இந்தியாவிற்கு எதிராக பாகிஸ்தான் துஷ்பிரயோகம்: அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை