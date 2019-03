தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் இருந்தபோது மனரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டதாக அபிநந்தன் கூறியதாக தகவல் + "||" + Wing Commander Abhinandan Varthaman has informed that though he was not physically tortured by the Pakistanis

