தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளுடனான துப்பாக்கி சண்டையில் 2 வீரர்கள், 2 போலீசார் பலி + "||" + Encounter between terrorists and security forces; 2 CRPF and 2 police personnel killed

காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளுடனான துப்பாக்கி சண்டையில் 2 வீரர்கள், 2 போலீசார் பலி