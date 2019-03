தேசிய செய்திகள்

வங்கி கணக்கு, சிம் கார்டுகளுக்கு ஆதார் எண் கட்டாயம் - மத்திய அரசின் அவசர சட்டத்துக்கு ஜனாதிபதி ஒப்புதல் + "||" + Aadhaar number for the bank account and SIM cards - President approved for the Central Government Emergency Rules

