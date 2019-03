உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்து பிரதமர் இம்ரான்கானுடன் தொலைபேசியில் பேச்சு; தீவிரவாதத்தினை ஒடுக்க வலியுறுத்தல் + "||" + UK Prime Minister Speaking on phone with Imran Khan; Emphasize suppression of terrorism

இங்கிலாந்து பிரதமர் இம்ரான்கானுடன் தொலைபேசியில் பேச்சு; தீவிரவாதத்தினை ஒடுக்க வலியுறுத்தல்