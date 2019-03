உலக செய்திகள்

ராணுவ மருத்துவமனையில் இருந்து மசூத் அசாரை பாகிஸ்தான் மாற்றியது + "||" + Amid rumours of his death, Pakistan moves Masood Azhar out of army hospital

ராணுவ மருத்துவமனையில் இருந்து மசூத் அசாரை பாகிஸ்தான் மாற்றியது