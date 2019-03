மாநில செய்திகள்

விமானப்படை தாக்குதலில் எத்தனை பேர் இறந்தனர் என்பதை கணக்கிட முடியாது - விமானப்படை தலைமை தளபதி + "||" + How many people died in the Air Force attack Can not be calculated Air Force Chief General

விமானப்படை தாக்குதலில் எத்தனை பேர் இறந்தனர் என்பதை கணக்கிட முடியாது - விமானப்படை தலைமை தளபதி