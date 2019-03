தேசிய செய்திகள்

தோல்வி நெருங்கினால் இந்தியா மீது அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்த பாகிஸ்தான் தயங்காது: பஞ்சாப் முதல்-மந்திரி எச்சரிக்கை + "||" + If Pakistan fails, Pakistan will not hesitate to use nuclear weapons on India: Punjab Chief Minister Warning

