உலக செய்திகள்

சவால்கள் இன்னும் முடியவில்லை பதிலடி தர தயாராக இருங்கள் - படையினருக்கு பாக். தளபதி அழைப்பு + "||" + Challenges are not yet finish, Be ready to retaliate - To Forces Call Pakistan commander

சவால்கள் இன்னும் முடியவில்லை பதிலடி தர தயாராக இருங்கள் - படையினருக்கு பாக். தளபதி அழைப்பு