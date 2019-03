பாலகோட் தாக்குதல் ரகசியம் - நடந்தது என்ன? வெளிநாட்டு நிருபர்கள் சொல்வது என்ன?

காஷ்மீரின் புல்வாமாவில் கடந்த 14-ந்தேதி ஜெய்ஷ் இ முகமது இயக்க தீவிரவாதி நடத்திய தாக்குதலில் 40 துணை ராணுவ படையினர் பலியாகினர். இதனை தொடர்ந்து கடந்த 26ந்தேதி பாகிஸ்தான் எல்லை பகுதியில் அமைந்த ஜெய்ஷ் இ முகமது இயக்கத்தின் முகாம்கள் மீது இந்திய விமானப்படை குண்டுகளை வீசி தாக்கி அழித்தது. இதில் தீவிரவாதிகள், தீவிரவாத பயிற்சி பெறுவோர், தளபதிகள் உள்ளிட்டோர் கொல்லப்பட்டனர்.

பாகிஸ்தான் எல்லைக்குட்பட்ட பாலகோட்டில் இருந்த ஜெய்ஷ்-இ-முகமது பயங்கரவாத பயிற்சி முகாம்கள் மீது இந்திய விமானப்படை நடத்திய அதிரடித் தாக்குதலில் உயிரிழந்த பயங்கரவாதிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களும் இல்லை.

இந்திய விமானப்படை தளபதி பி.எஸ். தனோவா பயங்கரவாத பயிற்சி முகாமில் எத்தனை பேர் இருந்தார்கள்? எத்தனை பேர் இறந்தார்கள்? என்பதை கணக்கிட முடியாது என்றும் பதிலளித்திருந்தார்.

இந்திய விமானப்படை ஏர் வைஸ் மார்ஷல் ஆர்ஜிகே கபூர் ஜெய்ஷ் பயங்கரவாத முகாம் தாக்கப்பட்டதற்கு உறுதியான ஆதாரங்கள் கிடைத்திருப்பதாகக் கூறியதோடு, தாக்குதலில் எத்தனை பேர் உயிரிழந்திருப்பார்கள் என்பதை இப்போதே கூறுவது சரியாக இருக்காது என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.

அதிரடித் தாக்குதலில் 300 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக பாஜக பிரசாரம் செய்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் தாக்குதலில் நேரடியாக ஈடுபட்டவர்கள் இவ்வாறு கூறியிருப்பது பல சந்தேகங்களை எழுப்பி உள்ளது. மேலும் அமித்ஷா ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும் போது, 250 தீவிரவாதிகள் பலியானதாக கூறி உள்ளார். மத்திய அரசு சரியான புள்ளிவிவரங்களை வெளியிடாததால் ஒவ்வொருவரும் கூறி வரும் கருத்தால் குழப்பம் ஏற்பட்டு உள்ளது.

பிறகு பாலகோட் தாக்குதல் தொடர்பாக செயற்கைக்கோள் படங்கள் இருப்பதாகவும் அதை மத்திய அரசு வெளியிடும் என்று கூறப்பட்டது. அதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.

எதிர்க்கட்சி தலைவர்களும் பாலகோட் தாக்குதலுக்கு ஆதாரம் கேட்டு வருகின்றனர்.

Modiji : Is international media : 1) New York Times 2) London based Jane's Information Group 3) Washinton Post 4) Daily Telegraph 5) The Guardian 6) Reuters reporting no proof of militant losses at Balakot pro-Pakistan ? You are guilty of politicising terror ?

Kapil Sibal ji:



You believe international media over own Intelligence agencies?



You seem happy when media quoted by you says “no losses in strike”?



..and sir, for us you went to london🤦🏽‍♂️ to find evidence against EVMs, will you please also go to Balakot to check? https://t.co/JefbNnGdqP