தேசிய செய்திகள்

விமான தாக்குதலில் சந்தேகம் உள்ளோர் பாகிஸ்தான் சென்று உடல்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுங்கள்; பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. + "||" + Those seeking evidence of air strikes should go to Pak and count bodies: BJP MLA Raja Singh

விமான தாக்குதலில் சந்தேகம் உள்ளோர் பாகிஸ்தான் சென்று உடல்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுங்கள்; பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ.