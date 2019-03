தேசிய செய்திகள்

வீரர்களின் மரணத்தினை வைத்து அரசியல் செய்வது கண்டனத்திற்கு உரியது; மம்தா பானர்ஜி + "||" + I strongly condemn those who play politics with martyrs; Mamata Banerjee

