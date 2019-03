தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் தேவையில்லை, இந்தியாவுக்கு தீங்கு ஏற்படுத்த மம்தா பானர்ஜியே போதும்: பாஜக கடும் தாக்கு + "||" + Don't Need Pak, Mamata Banerjee Enough To Harm India: Dilip Ghosh

பாகிஸ்தான் தேவையில்லை, இந்தியாவுக்கு தீங்கு ஏற்படுத்த மம்தா பானர்ஜியே போதும்: பாஜக கடும் தாக்கு