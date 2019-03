உலக செய்திகள்

எப்.16 போர் விமானத்தை பாக். முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக வெளியான தகவலை கவனித்து வருகிறோம்: அமெரிக்கா + "||" + US 'very closely' following reports of F-16 misuse by Pakistan: State Dept

எப்.16 போர் விமானத்தை பாக். முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக வெளியான தகவலை கவனித்து வருகிறோம்: அமெரிக்கா