தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானியர்களுக்கான விசா காலம் 3 மாதமாக குறைப்பு: அமெரிக்கா நடவடிக்கை + "||" + us visa duration for pak citizens reduced to 3 months

பாகிஸ்தானியர்களுக்கான விசா காலம் 3 மாதமாக குறைப்பு: அமெரிக்கா நடவடிக்கை