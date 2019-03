மாநில செய்திகள்

டிடிவி தினகரன் அணியில் இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் கிணத்துக்கடவு தாமோதரன் அதிமுகவில் இணைந்தார் + "||" + TTV Dinakaran was in the team Former Minister, Kilathukadavu Damodaran He joined the AIIMS

டிடிவி தினகரன் அணியில் இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் கிணத்துக்கடவு தாமோதரன் அதிமுகவில் இணைந்தார்