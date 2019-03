மாநில செய்திகள்

தேமுதிக நிர்வாகிகள் என்னை சந்திக்க உள்ளார்கள், கூட்டணி உறுதியாகும் - துணை முதல்வர் ஓபிஎஸ் + "||" + Demetri leaders are going to meet me Alliance is determined Deputy Chief Minister OPS

தேமுதிக நிர்வாகிகள் என்னை சந்திக்க உள்ளார்கள், கூட்டணி உறுதியாகும் - துணை முதல்வர் ஓபிஎஸ்