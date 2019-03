தேசிய செய்திகள்

டெல்லி விமானத்தில் நடுவானில் திடீர் கோளாறு - உடனே திரும்பியதால் 220 பயணிகள் தப்பினர் + "||" + A sudden disaster in the plane of the Delhi flight - Immediately returning 220 passengers escaped

டெல்லி விமானத்தில் நடுவானில் திடீர் கோளாறு - உடனே திரும்பியதால் 220 பயணிகள் தப்பினர்