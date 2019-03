தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் பயங்கரவாத முகாம்கள் மீதான தாக்குதல் ஆதாரங்கள்: இந்திய விமானப்படை மத்திய அரசிடம் வழங்கியது + "||" + In Pakistan On terrorist camps Attack sources: The Indian Air Force provided the Central Government

பாகிஸ்தான் பயங்கரவாத முகாம்கள் மீதான தாக்குதல் ஆதாரங்கள்: இந்திய விமானப்படை மத்திய அரசிடம் வழங்கியது