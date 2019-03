உலக செய்திகள்

விமானப்படையில் பணியாற்றிய போது நான் அதிகாரியால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டேன் அமெரிக்க பெண் செனட்டர் + "||" + GOP senator reveals she was sexually assaulted when she served in the military

