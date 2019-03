தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் கார்டு வடிவத்தில் வாகன ஆர்.சி. புத்தகம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Driving licence, RC to come in plastic card format only

நாடு முழுவதும் கார்டு வடிவத்தில் வாகன ஆர்.சி. புத்தகம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு