தேசிய செய்திகள்

ஜம்முவில் கையெறி குண்டு வீச்சு: பலி எண்ணிக்கை 2 ஆக உயர்வு + "||" + Grenade attack at Jammu bus stand yesterday: One more person succumbs to his injuries at the hospital. Death toll rises to two.

ஜம்முவில் கையெறி குண்டு வீச்சு: பலி எண்ணிக்கை 2 ஆக உயர்வு