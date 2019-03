தேசிய செய்திகள்

சமாஜ்வாடி முதல் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: மெயின்புரி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் முலாயம் சிங் யாதவ் + "||" + Samajwadi Party announces first list of 6 candidates for Lok Sabha election; Mulayam Singh Yadav to contest from Mainpuri

சமாஜ்வாடி முதல் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: மெயின்புரி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் முலாயம் சிங் யாதவ்