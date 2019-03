தேசிய செய்திகள்

“அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவது மிகவும் அவசியம்” - பா.ஜனதா தலைவர்கள் உறுதி + "||" + "It is important to build a Ram temple in Ayodhya" - BJP leaders confirmed

“அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவது மிகவும் அவசியம்” - பா.ஜனதா தலைவர்கள் உறுதி