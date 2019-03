தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை: நீதிபதி தலைமையில் 3 பேர் கொண்ட சமரச குழு - சுப்ரீம் கோர்ட்டு அமைத்தது + "||" + Action to resolve Ayodhya issue: The judge headed by a three compromise group - The Supreme Court set

