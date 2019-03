மாநில செய்திகள்

பிரேமலதாவின் கருத்து அனைவராலும் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது-முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி + "||" + Premalatha's opinion is misunderstood by all EdappadiPalanisamy

பிரேமலதாவின் கருத்து அனைவராலும் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது-முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி