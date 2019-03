தேசிய செய்திகள்

புல்வாமா தாக்குதலுக்கு காரணமான மசூத் அசாரை இந்திய சிறையில் இருந்து விடுவித்தது யார்? - பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் காந்தி கேள்வி + "||" + Who freed Masood Asar from the Indian jail, which was responsible for the Pulwama attack? - To Prime Minister Modi, Rahul Gandhi questioned

புல்வாமா தாக்குதலுக்கு காரணமான மசூத் அசாரை இந்திய சிறையில் இருந்து விடுவித்தது யார்? - பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் காந்தி கேள்வி