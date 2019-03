தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரை போர்க்களமாக மாற்ற ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம்: மெகபூபா முப்தி + "||" + Won't allow BJP to turn Jammu and Kashmir into theatre of war for electoral gains, says Mehbooba Mufti

காஷ்மீரை போர்க்களமாக மாற்ற ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம்: மெகபூபா முப்தி