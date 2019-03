தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியை பயங்கரவாதியுடன் ஒப்பிட்டு விஜயசாந்தி பேசியதால் சர்ச்சை + "||" + In Rahul Gandhi's Presence, Congress Leader Says PM Modi Like "Terrorist"

பிரதமர் மோடியை பயங்கரவாதியுடன் ஒப்பிட்டு விஜயசாந்தி பேசியதால் சர்ச்சை