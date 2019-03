தேசிய செய்திகள்

புல்வாமா தாக்குதல்: உதவி செய்த பயங்கரவாதி அடையாளம் தெரிந்தது - வாகனமும், வெடிபொருளும் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தது அம்பலம் + "||" + Pulwama attack: The identity of the terrorist who helped - The vehicle and explosives were arranged

புல்வாமா தாக்குதல்: உதவி செய்த பயங்கரவாதி அடையாளம் தெரிந்தது - வாகனமும், வெடிபொருளும் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தது அம்பலம்