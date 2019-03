தேசிய செய்திகள்

பெயர் குழப்பத்தை தவிர்க்க வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் வேட்பாளர்களின் புகைப்படம் - தேர்தல் கமிஷன் தகவல் + "||" + Photograph of candidates in the polling machine to avoid confusion with the name - Election Commission Information

பெயர் குழப்பத்தை தவிர்க்க வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் வேட்பாளர்களின் புகைப்படம் - தேர்தல் கமிஷன் தகவல்