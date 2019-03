தேசிய செய்திகள்

70 ஆண்டுகளில் காங்கிரஸ் செய்ய முடியாததை, 5 ஆண்டுகளில் பா.ஜனதா அரசு சாதித்து இருக்கிறது - பிரதமர் மோடி பெருமிதம் + "||" + The BJP government has achieved in five years that Congress can not do it in 70 years - Prime Minister Modi Proud

70 ஆண்டுகளில் காங்கிரஸ் செய்ய முடியாததை, 5 ஆண்டுகளில் பா.ஜனதா அரசு சாதித்து இருக்கிறது - பிரதமர் மோடி பெருமிதம்