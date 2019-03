தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் சட்டசபை தேர்தல் நடத்தாததால் மத்திய அரசு மீது மெகபூபா முப்தி விமர்சனம் + "||" + PM Narendra Modi surrendered to anti-India forces: Omar Abdullah, Mehbooba on no elections in Jammu and Kashmir

காஷ்மீர் சட்டசபை தேர்தல் நடத்தாததால் மத்திய அரசு மீது மெகபூபா முப்தி விமர்சனம்