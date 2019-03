மாநில செய்திகள்

சித்திரை திருவிழா தொடர்பான விவரங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்: மதுரை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தேர்தல் அதிகாரி உத்தரவு + "||" + TN election cheif ask clarification to the madurai election officer

சித்திரை திருவிழா தொடர்பான விவரங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்: மதுரை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தேர்தல் அதிகாரி உத்தரவு