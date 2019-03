தேசிய செய்திகள்

டெல்லி குடியரசு தலைவர் மாளிகையில் பத்ம விருதுகளை வழங்கினார் குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + Delhi: President Ram Nath Kovind confers Padma Shri award upon Bajrang Punia for the field of Sports- Wrestling

