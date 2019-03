தேசிய செய்திகள்

தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காகவே பாலகோட் தாக்குதல் - பரூக் அப்துல்லா குற்றச்சாட்டு + "||" + Palakot attack to be successful in the elections - Farooq Abdullah accusation

தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காகவே பாலகோட் தாக்குதல் - பரூக் அப்துல்லா குற்றச்சாட்டு