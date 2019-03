தேசிய செய்திகள்

பணமதிப்பு நீக்கம் என்பது கறுப்புப் பணத்தை வெள்ளைப் பணமாக மாற்றுவதற்கு பாஜக கண்டுபிடித்த யுக்தி: சிதம்பரம் விமர்சனம் + "||" + Chidambaram slams ‘authors of demonetisation’, says ‘people will deliver their verdict’ during polls

பணமதிப்பு நீக்கம் என்பது கறுப்புப் பணத்தை வெள்ளைப் பணமாக மாற்றுவதற்கு பாஜக கண்டுபிடித்த யுக்தி: சிதம்பரம் விமர்சனம்