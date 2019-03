தேசிய செய்திகள்

”உங்கள் ஓட்டு ஆயுதம் போன்றது அதை பயன்படுத்துங்கள்” : முதல் பிரசார கூட்டத்தில் பிரியங்கா காந்தி ஆவேசம் + "||" + Your vote is weapon. Use it’: Priyanka Gandhi debuts at Gujarat rally

”உங்கள் ஓட்டு ஆயுதம் போன்றது அதை பயன்படுத்துங்கள்” : முதல் பிரசார கூட்டத்தில் பிரியங்கா காந்தி ஆவேசம்