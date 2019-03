உலக செய்திகள்

போர் விமானத்தில் இருந்து தாக்குதல் சோதனை பாகிஸ்தான் விமானப்படை நடத்தியது + "||" + Pakistan Air Force conducted an offensive test from the war plane

போர் விமானத்தில் இருந்து தாக்குதல் சோதனை பாகிஸ்தான் விமானப்படை நடத்தியது