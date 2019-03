தேசிய செய்திகள்

‘காங்கிரஸ் என்றாலே எந்த துறையை எடுத்தாலும் ஊழல்தான்’ - தண்டி யாத்திரை நினைவுதினத்தில் பிரதமர் மோடி சாடல் + "||" + Congress is always Which sector corruption is made - On the Dandi March Memorial Day PM Modi says

‘காங்கிரஸ் என்றாலே எந்த துறையை எடுத்தாலும் ஊழல்தான்’ - தண்டி யாத்திரை நினைவுதினத்தில் பிரதமர் மோடி சாடல்