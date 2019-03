உலக செய்திகள்

போயிங் 737 மேக்ஸ் ரக விமானங்களுக்கு தடை விதிக்க எந்த அடிப்படையும் இல்லை: அமெரிக்கா + "||" + 'No basis' to ground Boeing 737 MAX: US regulator

போயிங் 737 மேக்ஸ் ரக விமானங்களுக்கு தடை விதிக்க எந்த அடிப்படையும் இல்லை: அமெரிக்கா