தேசிய செய்திகள்

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கப்படுகிறார் மசூத் அசார்? + "||" + UNSC set to decide on designating JeM chief Masood Azhar as 'global terrorist'

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கப்படுகிறார் மசூத் அசார்?