உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் ஆரம்ப பள்ளியில் துப்பாக்கிச் சூடு -6 மாணவர்கள் உள்பட 10 பேர் பலி + "||" + In Brazil the primary school was shot dead - 10 people, including 6 students

பிரேசிலில் ஆரம்ப பள்ளியில் துப்பாக்கிச் சூடு -6 மாணவர்கள் உள்பட 10 பேர் பலி