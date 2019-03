தேசிய செய்திகள்

கர்தார்பூர் காரிடார் விவகாரம் தொடர்பாக, இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை தொடக்கம் + "||" + Pakistani delegation at the Wagah Border. Pakistani and Indian delegations will hold discussions over KartarpurCorridor

கர்தார்பூர் காரிடார் விவகாரம் தொடர்பாக, இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை தொடக்கம்