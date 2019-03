தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்காதவரை பாகிஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது - மத்திய அரசு மீண்டும் திட்டவட்டம் + "||" + The government can not negotiate with Pakistan until the action against the terrorists - the federal government is again the definitive

பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்காதவரை பாகிஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது - மத்திய அரசு மீண்டும் திட்டவட்டம்