தேசிய செய்திகள்

தொழில் அதிபர்களுக்கு மட்டுமே செவிசாய்ப்பார், பிரதமர் மோடி விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை கேட்பதில்லை - ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு + "||" + He will only listen to business leaders, Modi does not ask farmers demands - Rahul Gandhi allegation

தொழில் அதிபர்களுக்கு மட்டுமே செவிசாய்ப்பார், பிரதமர் மோடி விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை கேட்பதில்லை - ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு