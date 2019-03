உலக செய்திகள்

நியூசிலாந்து மசூதி துப்பாக்கி சூடு பலி எண்ணிக்கை 30 ஆக உயர்வு + "||" + Dozens feared dead after at least one gunman opens fire on Christchurch mosques

நியூசிலாந்து மசூதி துப்பாக்கி சூடு பலி எண்ணிக்கை 30 ஆக உயர்வு