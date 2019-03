மாநில செய்திகள்

ராகுல்காந்தி அனுமதி அளித்தால் ‘திருச்சி தொகுதியில் போட்டியிடுவேன்’ திருநாவுக்கரசர் சொல்கிறார் + "||" + If Rahul Gandhi gives permission to contest in Trichy constituency Tirunavukkarasar

ராகுல்காந்தி அனுமதி அளித்தால் ‘திருச்சி தொகுதியில் போட்டியிடுவேன்’ திருநாவுக்கரசர் சொல்கிறார்