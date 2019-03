மாநில செய்திகள்

விவசாய நிலங்களில் உள்ள 110 டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளை உடனே மூட வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The Court ordered to close the liquor stores immediately High Court orders

விவசாய நிலங்களில் உள்ள 110 டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகளை உடனே மூட வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு